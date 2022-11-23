"И без Бензема справились": Франция разгромила Австралию на ЧМ-2022 в Катаре

Оливье Жиру. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Действующие чемпионы мира по футболу сборная Франции одержала уверенную победу над командой Австралии на стартовавшем мундиале 2022 года в Катаре, передает NUR.KZ.

Подопечные Дидье Дешама с победы стартовали на чемпионате мира в Катаре. В первом туре группы D французы одолели команду Австралии со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Оливье Жиру, еще по мячу забили Андре Рабьо и Килиан Мбаппе. У номинальных гостей взятием ворот отметился Крейг Гудвин.

Таким образом, "трехцветные" после первого тура возглавили свой квартет с тремя очками. Ранее в параллельном матче Дания и Тунис голов друг другу не забили.

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира. Четыре года назад в России подопечные Дидье Дешама в решающем матче выиграли у команды Хорватии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998539-i-bez-benzema-spravilis-frantsiya-razgromila-avstraliyu-na-chm-2022-v-katare/