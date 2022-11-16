Нападающий сборной Франции пропустит ЧМ-2022

Кристофер Нкунку. Фото: instagram.com/equipedefrance/

Нападающий сборной Франции и немецкого клуба "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку пропустит финальную стадию чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации футбола Франции.

25-летний футболист получил травму на тренировке после столкновения с Эдуардом Камавингой. Из-за этого повреждения Нкунку вынужден пропустить чемпионат мира.

Пока неизвестно, будет ли вызван другой футболист ему на замену.

Отметим, что сборная Франции по футболу на ЧМ-2022 попала в группу D вместе с командами Дании, Австралии и Туниса.

Первый матч подопечные Дидье Дешама проведут против Австралии в ночь с 22 на 23 ноября в 01:00 по времени Астаны.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997453-napadayuschiy-sbornoy-frantsii-propustit-chm-2022/