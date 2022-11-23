Роналду стал единственным игроком без клуба среди всех футболистов ЧМ-2022

Криштиану Роналду. Фото: Lars Baron - FIFA/FIFA via Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является единственным игроком без клуба среди всех футболистов, выступающих на чемпионате мира-2022 в Катаре, передает NUR.KZ.

37-летний футболист прилетел в Катар в качестве игрока "Манчестер Юнайтед". Однако вчера стало известно, что британский клуб расторг контракт с Криштиану по обоюдному согласию.

Тем самым Роналду стал свободным агентом. По оценке портала Transfermarkt трансферная стоимость португальца составляет 20 млн евро.

Ранее Криштиану Роналду дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил "Манчестер Юнайтед" в предательстве.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Португалии сыграет в одной группе с командами Ганы, Южной Кореи и Уругвая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998630-ronaldu-stal-edinstvennym-igrokom-bez-kluba-sredi-vseh-futbolistov-chm-2022/