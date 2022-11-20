Карим Бензема пропустит ЧМ-2022 по футболу

Карим Бензема. Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Обладатель "Золотого мяча-2022" и нападающий сборной Франции Карим Бензема из-за травмы не сыграет на стартующем сегодня чемпионате мира-2022 по футболу, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы федерации футбола Франции, 34-летний нападающий из-за повреждения бедра пропустит ЧМ-2022 в Катаре. Кариму для восстановления потребуется около трех недель.

Ранее травму на тренировку национальной сборной Франции получил еще один форвард Кристофер Нкунку. Нападающий "РБ Лейпциг" также пропустит мировое первенство.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года по футболу стартует сегодня в Катаре и продлится до 18 декабря.

Действующие чемпионы турнира французы попали в одну группу вместе с командами Дании, Австралии и Туниса.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998052-karim-benzema-propustit-chm-2022-po-futbolu/