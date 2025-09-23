Чемпионы мира по боксу Ташкенбай и Оралбай получили по 30 млн тенге за победы в Ливерпуле

Победителям чемпионата мира по боксу в Великобритании Айбеку Оралбаю и Санжару Ташкенбаю вручили по 30 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на акима Астаны Жениса Касымбека.

Касымбек напомнил, что столичные боксеры завоевали золотые медали на чемпионате мира по боксу 2025 в Ливерпуле.

Так, Санжар Ташкенбай стал двукратным чемпионом мира. Впервые Санжар выиграл чемпионат мира в 2023 году в категории до 48 кг в возрасте 19 лет, а спустя два года повторил успех уже в весе до 50 кг в Ливерпуле.

В свою очередь, Айбек Оралбай завоевал первую в истории Казахстана золотую медаль в супертяжелом весе на чемпионате мира.

"Наши спортсмены проявили силу духа и показали блестящие результаты. Своим примером показали, что труд, дисциплина и вера в себя всегда ведут к высоким результатам. И в этом немалая заслуга их тренеров", - отметил Касымбек.

На фото акимата Астаны видно, что боксерам вручили сертификаты на 30 млн тенге.

Сегодня мы писали, что братья Махмуд и Торехан Сабырхан после триумфа на чемпионате мира по боксу получили от акимата Шымкента квартиры и автомобили.

Напомним, мужская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с четырьмя медалями в активе. Чемпионами планеты 2025 года стали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай. Женская команда Казахстана завоевала на чемпионате мира World Boxing шесть медалей. Победительницами ЧМ-2025 стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова, серебро на счету Назым Кызайбай, бронзовые награды выиграли Елдана Талипова и Виктория Графеева. В общем итоговом медальном зачете национальная сборная Казахстана заняла первое место. А Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле.

