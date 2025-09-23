Чемпионы мира по боксу Ташкенбай и Оралбай получили по 30 млн тенге за победы в Ливерпуле
Опубликовано:
Победителям чемпионата мира по боксу в Великобритании Айбеку Оралбаю и Санжару Ташкенбаю вручили по 30 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на акима Астаны Жениса Касымбека.
Касымбек напомнил, что столичные боксеры завоевали золотые медали на чемпионате мира по боксу 2025 в Ливерпуле.
Так, Санжар Ташкенбай стал двукратным чемпионом мира. Впервые Санжар выиграл чемпионат мира в 2023 году в категории до 48 кг в возрасте 19 лет, а спустя два года повторил успех уже в весе до 50 кг в Ливерпуле.
В свою очередь, Айбек Оралбай завоевал первую в истории Казахстана золотую медаль в супертяжелом весе на чемпионате мира.
"Наши спортсмены проявили силу духа и показали блестящие результаты. Своим примером показали, что труд, дисциплина и вера в себя всегда ведут к высоким результатам. И в этом немалая заслуга их тренеров", - отметил Касымбек.
На фото акимата Астаны видно, что боксерам вручили сертификаты на 30 млн тенге.
Сегодня мы писали, что братья Махмуд и Торехан Сабырхан после триумфа на чемпионате мира по боксу получили от акимата Шымкента квартиры и автомобили.
Напомним, мужская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с четырьмя медалями в активе. Чемпионами планеты 2025 года стали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай.
Женская команда Казахстана завоевала на чемпионате мира World Boxing шесть медалей. Победительницами ЧМ-2025 стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова, серебро на счету Назым Кызайбай, бронзовые награды выиграли Елдана Талипова и Виктория Графеева.
В общем итоговом медальном зачете национальная сборная Казахстана заняла первое место. А Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2289582-chempiony-mira-po-boksu-tashkenbay-i-oralbay-poluchili-po-30-mln-tenge-za-pobedu-v-liverpule/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах