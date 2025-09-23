Братьям Сабырхан за победы на чемпионате мира по боксу в Англии подарили квартиры и машины
Братья Махмуд и Торехан Сабырхан после триумфа на чемпионате мира по боксу получили от акимата Шымкента квартиры и автомобили, передает NUR.KZ со ссылкой на главу города Габита Сыздыкбекова.
Градоначальник Шымкента Габит Сыздыкбеков сообщил о встрече с победителями международных соревнований. Он напомнил, что на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле сборная Казахстана добилась рекордного результата, завоевав 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
"Особая гордость - наши земляки, братья Махмуд и Торехан Сабырхан. Махмуд во второй раз стал чемпионом мира, а его младший брат Торехан вошел в историю как первый спортсмен независимого Казахстана, одержавший мировую победу в 19 лет.
Поздравил также Санжара-Али Бегалиева, чемпиона Азии по боксу среди молодежи в Бангкоке. В соревнованиях по тоғызқұмалақ, приуроченных к 180-летию Абая, отличился трхкратный чемпион мира Галымжан Темирбаев. А Жумажан Кожамбеков в очередной раз подтвердил мастерство, завоевав золотую медаль в қазақша күрес среди военнослужащих", - написал аким Шымкента.
Он сообщил, что в знак признательности за заслуги призерам соревнований и тренерам от имени спонсоров были вручены автомобили и другие ценные подарки. При этом, на видео со страницы Сызбыкбекова видно, что братьям Сабырхан также вручил сертификаты на квартиры.
Напомним, мужская сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира с четырьмя медалями в активе. Чемпионами планеты 2025 года стали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай.
Женская команда Казахстана завоевала на чемпионате мира World Boxing шесть медалей. Победительницами ЧМ-2025 стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова, серебро на счету Назым Кызайбай, бронзовые награды выиграли Елдана Талипова и Виктория Графеева.
В общем итоговом медальном зачете национальная сборная Казахстана заняла первое место. А Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле.
