      Провели подряд дней с нами

      "Победы стараются принизить, а достижения - очернить": Ангелина Лукас обратилась к Токаеву

      Опубликовано:

      Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас
      Ангелина Лукас. Фото: Instagram angelina_lukas1997

      Казахстанская боксерша Ангелина Лукас через соцсети обратилась к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с жалобой на информационную атаку со стороны некоторых СМИ, передает NUR.KZ.

      Видеообращение Ангелина Лукас опубликовала на своей странице в Instagram с просьбой обратить внимание на ситуацию, с которой она "сталкивается уже несколько лет".

      "На протяжении долгого времени в мой адрес ведется информационная атака со стороны некоторых СМИ РК: мои победы стараются принизить, а достижения - очернить через публикации в прессе. Я уверена, что за этим кто-то стоит, и это делается намеренно, скрывая мои успехи, чтобы Вы, уважаемый глава государства, не узнали о моих победах. У меня не осталось другого выхода, кроме как обратиться к вам лично. Это обращение - мой крик души", - заявила Лукас.

      Ангелина Лукас напомнила, что за годы карьеры победила многих сильнейших спортсменок и чемпионок мира, а также вошла в два мировых рейтинга и стала первым обязательным претендентом на бой за звание абсолютной чемпионки мира.

      "Когда спортсмен поднимает флаг своей страны на международной арене и идет к самому большому титулу в мире, он мечтает, чтобы его страна стояла за ним горой. Но после всех моих достижений и всех моих побед, так и не было, ни от кого никаких наград и даже поздравлений.

      Прошу обратить внимание на происходящее и поддержать меня на пути к званию абсолютной чемпионки мира. Это не только моя цель, но и шанс для всего Казахстана войти в историю мирового бокса. Я слышала, что вы говорили в одном из интервью о своей активности в социальных сетях и готовности реагировать на обращения. Искренне надеюсь на вашу поддержку", - добавила Лукас.

      В июне этого года Ангелина Лукас, которая накануне одержала победу над чилийкой Даниэлой Асенхо на турнире по боксу в Таразе, сделала ряд заявлений после своего успеха.

      В апреле текущего года Ангелина Лукас ответила на слухи о смене гражданства. До этого Лукас уже жаловалась на отсутствие поддержки после завоеванного титула.

      В прошлом году она получила приглашение на отборочные спарринги сборной Казахстана, где определялись участницы олимпийского лицензионного турнира. Спортсменка не смогла биться за место в национальной команде в весе до 54 килограммов из-за графика своих выступлений.

      После этого бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в боксе Назым Кызайбай критически высказалась о Лукас.

      "Каждый выбирает свой путь. Кто-то идет и просто тренируется, показывает результаты, а кто-то много говорит и ничего не делает. Ангелина тоже говорила. Она дала интервью, рассказывала, что хочет на Олимпийские игры. Ей дали шанс на участие в спаррингах, сказали "давай".

      Мне кажется, она отказалась, потому что поняла, что не выиграет. Если человек хотел бы, то она пошла бы и доказала, что сильная. Просто она понимала, что там нет шансов. Хоть с кем ее поставь, она ни у кого бы не выиграла. Там было семь человек, и каждая была сильнее ее. И это будет на всю страну. Правильно сделала, я думаю, что не пришла", - заявила Кызайбай.

