"Понимала, что нет шансов": призер Олимпиады Назым Кызайбай высказалась об Ангелине Лукас

Бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в боксе Назым Кызайбай высказалась о другой представительнице Казахстана в этом виде спорта — Ангелине Лукас, передает Tengri Sport.

Лукас выступает на профессиональном ринге, однако весной она получила приглашение на отборочные спарринги сборной Казахстана, где определялись участницы олимпийского лицензионного турнира. Спортсменка не смогла биться за место в национальной команде в весе до 54 килограммов из-за графика своих выступлений.

"Каждый выбирает свой путь. Кто-то идет и просто тренируется, показывает результаты, а кто-то много говорит и ничего не делает. Ангелина тоже говорила. Она дала интервью, рассказывала, что хочет на Олимпийские игры. Ей дали шанс на участие в спаррингах, сказали "давай".

Мне кажется, она отказалась, потому что поняла, что не выиграет. Если человек хотел бы, то она пошла бы и доказала, что сильная. Просто она понимала, что там нет шансов. Хоть с кем ее поставь, она ни у кого бы не выиграла. Там было семь человек, и каждая была сильнее ее. И это будет на всю страну. Правильно сделала, я думаю, что не пришла", — заявила Кызайбай.

Медалистка Олимпиады пожелала Лукас удачи, дальнейших выступлений на профессиональном ринге и "настоящих стоящих титулов". Напомним, Кызайбай попала на пьедестал Игр-2024 в весе до 50 килограммов. Ее медаль стала единственной для женской сборной Казахстана по боксу.

Ближайший бой Лукас состоится 24 августа в Китае. Ее соперницей станет Пимчанок Тепджанда из Таиланда.

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