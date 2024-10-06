"Было мало поддержки": Ангелина Лукас обратилась к болельщикам после завоевания титула чемпионки мира

Девушка-боксер из Казахстана Ангелина Лукас на своей официальной странице в Instagram опубликовала заявление после 11-й победы на профессиональном ринге, сообщает NUR.KZ.

Напомним, в воскресенье казахстанка одержала победу судейским решением над представительницей Аргентины Деборой Анаи Лопес (21-2-1) и завоевала вакантный титул чемпионки мира по версии IBO.

"Впервые в истории Казахстана. Такой огромный выигрыш в женском боксе. Я выиграла аргентинку 4-кратную чемпионку мира по версии WBO! И завоевала титул чемпионки мира по версии IBO! Я очень счастлива! Я оставила всю себя! Кроме моей семьи было мало поддержки! Главное верить и не сдаваться. Алга Казахстан", - написала Лукас.

Актуальный рекорд отечественной боксерши в профи составляет 11 побед и одно поражение.

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