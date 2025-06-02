"Как бы вам не ставили палки в колеса": Ангелина Лукас сделала заявление после победы нокаутом

Ангелина Лукас, которая накануне одержала победу над чилийкой Даниэлой Асенхо на турнире по боксу в Таразе, сделала ряд заявлений после своего успеха, передает NUR.KZ.

После своей победы Лукас опубликовала в своем Instagram-аккаунте два поста, в которых высказалась о своей победе. Она отметила, что для нее день проведения боя был "историческим".

"Я стала первой женщиной в истории Казахстана, которой удалось защитить титул чемпионки мира - и сделала это на родной земле, в любимом Таразе. Этот бой был особенно важен и принципиален для меня. Я готовилась очень серьезно, ведь не могла подвести Министерство обороны, центральный спортивный клуб армии, всех спонсоров и, конечно же, мой народ - тех, кто пришел поддержать меня.

Я была готова сражаться до конца, ломать соперницу и отстоять то, что по праву принадлежит мне. Год и семь месяцев я жила с одной целью - вновь выйти на ринг против нее и победить. Сегодня моя мечта сбылась",- написала Лукас.

Позже Лукас сделала еще одно заявление, в котором поблагодарила жителей Тараза и всего Казахстана за поддержку.

"Как бы вам не ставили палки в колеса и как бы вам не мешали, если Всевышний за вас, ничего не страшно и все возможно. Спасибо всем за поддержку, тем кто поддержал. А тем, кто не поддержал, тоже спасибо - вы мотивировали меня просто разнести соперницу и показать, что маленькая девочка с небольшой командой могут привезти исторический бой в родной город. Да еще и победить!

Кто бы что не говорил про меня, я преданная своему делу. Тяжелый труд! И никаких пустых разговоров. Только так можно вписать свое имя в историю!" - заявила Лукас.

Напомним, накануне поединок спортсменок во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) возглавил кард шоу в Таразе - родном городе Лукас. Ранее соперницы уже встречались в октябре 2023 года, и тогда Асенхо раздельным решением судей нанесла казахстанке единственное поражение на профессиональном ринге.

Реванш был запланирован на десять раундов, но завершился досрочно. Лукас владела преимуществом, и после шестого отрезка ее оппонентка не стала продолжать поединок. Таким образом, была зафиксирована победа 28-летней казахстанки техническим нокаутом.

Теперь на счету Лукас 15 побед (семь - нокаутами) при одном поражении на профессиональном ринге. В активе 34-летней Асенхо 17 побед (две нокаутами) при пяти поражениях и трех ничьих.

В апреле текущего года Ангелина Лукас ответила на слухи о смене гражданства.

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