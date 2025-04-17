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Красавица-боксерша из Казахстана ответила на слухи о смене гражданства

Опубликовано:

Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Обладательница титулов по версиям IBO, WBF, WIBF, WBC казахстанка Ангелина Лукас на своей странице в Instagram ответила на слухи о смене гражданства, передает NUR.KZ.

Лукас записала видеообращение для поклонников, отметив, что в последнее время вокруг нее много "непонятных разговоров".

"Именно сейчас, как никогда, хочется сказать вслух: как бы тяжело ни было нашей стране, я всегда была и буду ее частью. Я — патриот. И я всегда поднимала и буду поднимать флаг Казахстана. Это — мой путь. Это — мои крылья. Для меня самое ценное — это любовь моего народа. Она дает мне силы. Она вдохновляет. Именно благодаря вам хочется двигаться вперёд, делать хотя бы небольшой, но важный вклад в развитие своей Родины", — написала Лукас.

Спортсменка призвала казахстанцев поддержать ее перед важным боем.

Напомним, ранее Лукас анонсировала свой новый бой за звание абсолютной чемпионки мира.

Добавим, что 28-летняя Лукас провела 15 боев на профессиональном ринге, из них 14 завершились победой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2236479-krasavica-boksersha-iz-kazahstana-otvetila-na-sluhi-o-smene-grazhdanstva/