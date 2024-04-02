Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстанская федерация бокса сделала заявление касательно Ангелины Лукас

Опубликовано:

Ангелина Лукас
Ангелина Лукас: Instagram angelina_lukas1997

Стало известно, что Ангелина Лукас не примет участие в отборочных спаррингах Казахстанской федерации бокса для следующего лицензионного турнира, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram КФБ.

Казахстанская федерация бокса заявила, что из-за наложения графиков спортсменка не сможет принять участие в спаррингах.

"Казахстанская федерация бокса отправила приглашение спортсменке Ангелине Лукас, на участие в отборочных спарринговых встречах, которые пройдут в Астане 8-10 апреля 2024 года. Однако, так как, Ангелина Лукас свой рейтинговый бой в профессиональном боксе провела 30 марта 2024 года в Таиланде и следующий титульный поединок запланирован на 25 апреля 2024 года, спортсменке нужно время на отдых и восстановление, а также подготовится к следующему поединку в профессиональном боксе.

В связи с тем что, графики спортсменки и время проведения спаррингов не подходят, Ангелина Лукас не сможет принять участие в спарринговых встречах в Астане.

Со своей стороны Казахстанская федерация бокса поздравляет Ангелину Лукас с победой в прошедшем бою и желает успеха в следующих поединках!"- гласит заявление федерации.

В свою очередь, Ангелина Лукас в социальных сетях поблагодарила руководство КФБ за предоставленную возможность.

"Чемпионка мира в профессиональном боксе Ангелина Лукас и её команда благодарит олимпийский комитет и федерацию бокса за поддержку и приглашение на спарринги, но в связи с плотным графиком в профессиональном боксе и с санкционированным и подписанным контрактом на бой к 25 апреля за титул чемпионки мира, не сможет принять участие.

Заметны перемены в КФБ с приходом нового руководства, желаем плодотворной работы!"- написала спортсменка.

Напомним, 30 марта Ангелина Лукас одержала победу над представительницей Таиланда Танварат Саенгиамджит на вечере бокса в Бангкок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2077796-kazahstanskaya-federatsiya-boksa-sdelala-zayavlenie-kasatelno-angeliny-lukas/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.