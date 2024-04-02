Казахстанская федерация бокса сделала заявление касательно Ангелины Лукас

Стало известно, что Ангелина Лукас не примет участие в отборочных спаррингах Казахстанской федерации бокса для следующего лицензионного турнира, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram КФБ.

Казахстанская федерация бокса заявила, что из-за наложения графиков спортсменка не сможет принять участие в спаррингах.

"Казахстанская федерация бокса отправила приглашение спортсменке Ангелине Лукас, на участие в отборочных спарринговых встречах, которые пройдут в Астане 8-10 апреля 2024 года. Однако, так как, Ангелина Лукас свой рейтинговый бой в профессиональном боксе провела 30 марта 2024 года в Таиланде и следующий титульный поединок запланирован на 25 апреля 2024 года, спортсменке нужно время на отдых и восстановление, а также подготовится к следующему поединку в профессиональном боксе.

В связи с тем что, графики спортсменки и время проведения спаррингов не подходят, Ангелина Лукас не сможет принять участие в спарринговых встречах в Астане.

Со своей стороны Казахстанская федерация бокса поздравляет Ангелину Лукас с победой в прошедшем бою и желает успеха в следующих поединках!"- гласит заявление федерации.

В свою очередь, Ангелина Лукас в социальных сетях поблагодарила руководство КФБ за предоставленную возможность.

"Чемпионка мира в профессиональном боксе Ангелина Лукас и её команда благодарит олимпийский комитет и федерацию бокса за поддержку и приглашение на спарринги, но в связи с плотным графиком в профессиональном боксе и с санкционированным и подписанным контрактом на бой к 25 апреля за титул чемпионки мира, не сможет принять участие.

Заметны перемены в КФБ с приходом нового руководства, желаем плодотворной работы!"- написала спортсменка.

Напомним, 30 марта Ангелина Лукас одержала победу над представительницей Таиланда Танварат Саенгиамджит на вечере бокса в Бангкок.

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