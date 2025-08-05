"Лечу в США": Жанибек Алимханулы объявил дату следующего боя

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в соцсети Х объявил примерную дату следующего боя - вероятнее всего, он состоится в ноябре, передает NUR.KZ.

"Лечу в США. Буду готов к бою в ноябре! У Адамеса осталось всего несколько шансов. Если он не согласится, мне придется защищать свои титулы с другими боксерами! Так что ему и его менеджерам — ваше время на исходе!" - написал казахстанец.

Отметим, ранее Алимханулы заявлял, что его не интересуют другие соперники, кроме доминиканца Карлоса Адамеса,, который является обладателем титула чемпиона WBC в том же дивизионе, что и Алимханулы.

Он обратился к доминиканцу в соцсетях и бросил ему вызов. При этом сам Адамес в мае заявлял, что хочет провести бой с американским боксером Эдгаром Берлангой.

Карлос Адамес защитил пояс чемпиона WBC в среднем весе (до 72,6 кг) в конце февраля. На ринге он встретился с британцем Хамзой Ширазом. Поединок завершился ничьей. Сейчас активе Адамеса 24 победы, 18 из которых — нокаутами).

А Алимханулы в начале апреля встретился на ринге с французско-конголезским боксером Анауэлем Нгамиссенге. В пятом раунде Алимханулы отправил противника в нокаут. На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев (12 — нокаутами).

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