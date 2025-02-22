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Ничьей завершился титульный бой Адамеса и Шираза в дивизионе Алимханулы

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Боксеры Карлос Адамес и Хамза Шираз (слева направо)
Карлос Адамес и Хамза Шираз (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Профессиональный боксер Карлос Адамес, представляющий Доминиканскую Республику, провел успешную защиту чемпионского пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в основном карде турнира в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Адамес защищал пояс WBC в среднем весе (до 72,6 кг), на который претендовал британец Хамза Шираз.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей. Мнения всех трех судей разделились: 118:110 в пользу Адамеса, 115:114 в пользу Шираза и 114:114.

Таким образом, доминиканец защитил чемпионский пояс. В его активе осталось 24 победы (18 — нокаутами). Шираз до поединка с Адамесом выиграл каждый из 21 поединка (17 — нокаутами).

Напомним, поясами WBO и IBF в среднем весе владеет казахстанец Жанибек Алимханулы. Ранее он неоднократно бросал вызов Адамесу и желал провести объединительный поединок.

При этом Шираз являлся претендентом по линии WBO, но в ноябре отказался от боя с Алимханулы. Сам казахстанец в апреле проведет защиту своих титулов в Астане против конголезско-французского боксера Анауэля Нгамессенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2222976-nichey-zavershilsya-titulnyy-boy-adamesa-i-shiraza-v-divizione-alimhanuly/