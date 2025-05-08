Бой Жанибека Алимханулы за три титула чемпиона мира оказался под угрозой срыва

Чемпион WBC Карлос Адамес, боя с которым добивается казахстанец Жанибек Алимханулы, хочет сменить дивизион, передает NUR.KZ со ссылкой на The Ring.

Как пишет издание, обладатель титула WBC Карлос Адамес любит, когда его называют чемпионом. Но 31-летний боксер так и не провел бой с единым чемпионом WBO и IBF Жанибеком Алимханулы.

Ранее Алимханулы заявлял о желании встретиться с Адамесом на ринге, однако этого может не произойти - Карлос Адамес высказался о возможном отказе от титула WBC и смене дивизиона - он планирует перейти в более высокую весовую категорию. Таким образом его соперничество с Алимханулы может быть прекращено, пишет издание.

"Я думаю, что лучший бой, который можно было бы организовать, — это мой бой против Эдгара Берланги (боксер из США). Я думаю, это был бы еще более масштабный и замечательный бой", - заявил Адамес изданию.

Ранее Алимханулы заявлял, что его не интересуют другие соперники, кроме Адамеса. Он обратился к доминиканцу в соцсетях и бросил ему вызов.

Карлос Адамес защитил пояс чемпиона WBC в среднем весе (до 72,6 кг) в конце февраля. На ринге он встретился с британцем Хамзой Ширазем. Поединок завершился ничьей. Сейчас активе Адамеса 24 победы, 18 из которых — нокаутами).

А Алимханулы в начале апреля встретился на ринге с французско-конголезским боксером Анауэлем Нгамиссенге. В пятом раунде Алимханулы отправил противника в нокаут. На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев (12 — нокаутами).

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