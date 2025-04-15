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"Ты единственный, с кем я хочу драться": Жанибек Алимханулы определился со следующим соперником

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы, чемпион мира по версиям WBO и IBF, в соцсети Х назвал следующего соперника, передает NUR.KZ.

Алимханулы заявил, что ему нужен третий титул.

"Прямо сейчас меня не интересует никакой другой бой, кроме того, который принесет мне мой третий пояс!" - написал казахстанский спортсмен.

Обладателем чемпионского пояса в среднем дивизионе WBC сейчас является доминиканец Карлос Адамес. Ему и бросил вызов казахстанец.

"Карлос Адамес, я сказал своему менеджеру, что ты единственный, с кем я хочу драться! Теперь твоя очередь. Поговори со своей командой, и давай организуем этот бой — без оправданий, без задержек. Дадим фанатам то, чего они хотят!" - написал Алимханулы.

Адамес пока не ответил на предложение.

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Напомним, Карлос Адамес защитил пояс чемпиона WBC в среднем весе (до 72,6 кг) в конце февраля. На ринге он встретился с британцем Хамзой Ширазем. Поединок завершился ничьей. Сейчас активе Адамеса 24 победы, 18 из которых — нокаутами).

А Алимханулы в начале апреля встретился на ринге с французско-конголезским боксером Анауэлем Нгамиссенге. В пятом раунде Алимханулы отправил противника в нокаут. На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев (12 — нокаутами).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2235767-ty-edinstvennyy-s-kem-ya-hochu-dratsya-zhanibek-alimhanuly-opredelilsya-so-sleduyushchim-sopernikom/