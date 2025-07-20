Рекордные суммы: сколько заработал Усик за поединок с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона

Появилась информация о гонорах абсолютного чемпиона в супертяжелом весе украинца Александра Усика в поединке против британца Даниеля Дюбуа, передает NUR.KZ.

В субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" украинец Александр Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа и стал обладателем всех поясов (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring) в супертяжелом весе.

Чемпион заработал за этот поединок 132 миллиона долларов (70,321 млрд тенге). Для Александра Усика это рекордный гонорар в его профессиональной карьере. Ранее рекорд был установлен в предыдущем бое против другого представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

Дюбуа за поражение получил 71 миллион долларов (37,824 млрд тенге). Для британца это также самые высокие суммы в карьере.

Отметим, после завершения поединка украинец заявил, что может провести следующий бой со своим бывшим оппонентом Тайсоном Фьюри, который также высказался об этой перспективе.

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