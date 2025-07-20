Рекордные суммы: сколько заработал Усик за поединок с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона
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Появилась информация о гонорах абсолютного чемпиона в супертяжелом весе украинца Александра Усика в поединке против британца Даниеля Дюбуа, передает NUR.KZ.
В субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" украинец Александр Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа и стал обладателем всех поясов (WBC, WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring) в супертяжелом весе.
Чемпион заработал за этот поединок 132 миллиона долларов (70,321 млрд тенге). Для Александра Усика это рекордный гонорар в его профессиональной карьере. Ранее рекорд был установлен в предыдущем бое против другого представителя Великобритании Тайсона Фьюри.
Дюбуа за поражение получил 71 миллион долларов (37,824 млрд тенге). Для британца это также самые высокие суммы в карьере.
Отметим, после завершения поединка украинец заявил, что может провести следующий бой со своим бывшим оппонентом Тайсоном Фьюри, который также высказался об этой перспективе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2267016-rekordnye-summy-skolko-zarabotal-usik-za-poedinok-s-dyubua-za-zvanie-absolyutnogo-chempiona/
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