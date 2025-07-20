Усик ответил, кто может стать его следующим соперником после победы над Дюбуа
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Украинский боксер Александр Усик сделал эмоциональное заявление на ринге после победы над британцем Даниэлем Дюбуа в титульном бою, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмены встретились в главном поединке турнира на лондонском стадионе "Уэмбли". Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Ранее он также владел этим титулом в первой тяжелой категории.
В интервью на ринге украинец ответил на вопрос о разнице в возрасте с соперником (38 лет против 27).
"38 лет — это молодой парень, запомните. 38 лет — это только начало. Я хочу поблагодарить Иисуса Христа, Деву Марию, свою команду и "Уэмбли". Спасибо большое! Это для всех людей", — заявил Усик.
Затем его спросили, чего он еще может достичь после трех завоеваний титула абсолютного чемпиона мира.
"Ничего. Хватит. Не знаю, что дальше. Я хочу отдохнуть, вернуться домой к моей семье — жене, детям. Может быть, 2-3 месяца я буду только отдыхать", — ответил Усик.
После этого украинец получил вопрос о следующем сопернике и обратился к зрителям на "Уэмбли".
"Может, Тайсон Фьюри? У нас есть еще Дерек Чисора и Энтони Джошуа. Или Джозеф Паркер? Слушайте, я не могу сказать сейчас, потому что я просто хочу домой", — заявил Усик.
Затем чемпион перешел на украинский язык и обратился в том числе к военнослужащим.
"Хочу поблагодарить всю Украину. Всех наших людей, которые защищают мою Украину на линии фронта. Получил множество сообщений от подразделений, обороняющих страну. Хлопцы, вы невероятные. Благодаря вам я здесь. Слава Украине!" — сказал Усик.
Напомним, после победы над Дюбуа спортсмен не смог сдержать слез. А президент Украины Владимир Зеленский обратился к Усику и назвал его легендой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2266848-usik-otvetil-kto-mozhet-stat-ego-sleduyushchim-sopernikom-posle-pobedy-nad-dyubua/
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