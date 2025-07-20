Усик нокаутировал Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа и вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе (свыше 90,7 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир, который прошел на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону стояли все престижные титулы в тяжелом весе.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В пятом отрезке Усик отправил Дюбуа в нокдаун. Британец смог продолжить бой, однако через несколько секунд украинец опять потряс его. Судья вновь принялся отсчитывать нокдаун и в итоге зафиксировал технический нокаут.

38-летний Усик вернул себе пояс IBF и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Ранее он владел этим званием в первой тяжелой категории. Теперь у украинца есть титулы WBA, WBO, WBC, IBF, IBO и The Ring. На профессиональном ринге он выиграл все 24 поединка (15 — нокаутами).

Дюбуа потерпел третье поражение, все были досрочными. Одно из них ему нанес Усик в августе 2023 года, когда оформил нокаут в девятом раунде. В активе 27-летнего британца осталось 22 победы (21 — нокаутами).

В соглавном событии турнира англичанин Лоуренс Околи в 10-раундовом формате одолел южноафриканца Кевина Лерену единогласным решением судей (100:90, 99:91, 100:90) и защитил пояс WBC Silver в тяжелом весе.

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