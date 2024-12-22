Усик заработал гонорар за реванш с Фьюри больше, чем за всю свою карьеру: известны суммы

Стали известны суммы гонораров украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за второй очный поединок, который прошел в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

Незадолго до проведения боя между двумя супертяжеловесами стал известен общий призовой фонд поединка, который составил 191 млн. долларов США.

Из этой суммы чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO украинец Александр Усик получит $ 114 млн. Это - больше, чем он заработал за всю свою профессиональную карьеру.

Его оппонент Тайсон Фьюри заберет сумму в 76 млн. долларов США.

Отметим, за первый бой Усик получил около $ 40 млн. Гонорар Фьюри тогда составил $ 110 млн.

Реванш года в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри завершился победой украинца единогласным решением судей.

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