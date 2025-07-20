Фьюри: Только один человек может победить Усика — и это я

Английский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал победу украинца Александра Усика над еще одним англичанином Даниэлем Дюбуа, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram "Цыганского Короля".

Фьюри опубликовал видео, где обратился к Усику, пока бежал на улице. Бывший чемпион мира выразил уважение украинцу и назвал его выступление фантастическим.

"Вы с Дюбуа выдали настоящую битву. Так что поздравления обоим бойцам. Но Александр Усик знает, что есть лишь один человек, который может его победить. Я уже сделал это дважды, и весь мир это знает. Меня облапошили, но я принял произошедшее по-мужски.

И теперь я здесь. Не тусуюсь на боксерском вечере, а выполняю пробежку на дороге. Сделал работу и снова стал собой. Я мужчина. Я чертов спартанец! И что бы кто ни говорил, я выиграл оба боя. Сто процентов. Есть только один человек, который может победить Усика, и это Цыганский Король", — заявил Фьюри.

Украинец и британец дважды встречались на ринге в прошлом году. В мае Усик победил раздельным решением судей и впервые стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе. В декабре он оказался сильнее уже единогласным решением рефери.

В январе 36-летний Фьюри объявил о завершении карьеры. При этом Усик в интервью на ринге после победы над Дюбуа включил "Цыганского Короля" в список возможных следующих соперников.

Напомним, в субботу украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. В реванше, который прошел в Лондоне, он нокаутировал Дюбуа в пятом раунде.

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