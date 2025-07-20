Появилось видео нокаута в реванше Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира
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Вещатель DAZN Boxing на YouTube-канале опубликовал кадры последних секунд титульного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, передает NUR.KZ.
Реванш спортсменов возглавил турнир на лондонском стадионе "Уэмбли". Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно.
В пятом отрезке Усик отправил Дюбуа в нокдаун, а через несколько секунд оформил нокаут благодаря точному и сильному левому боковому удару в голову.
Финальные моменты поединка начинаются в видеообзоре от DAZN с отметки 2:15.
38-летний украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Ранее он владел этим титулом и в первом тяжелом дивизионе.
До этого Усик и Дюбуа проводили бой в августе 2023 года. Тогда украинец тоже победил нокаутом, но в девятом раунде.
После реванша Усик не сдержал слез, а затем высказался о возможном следующем сопернике. С заявлением после поражения выступил и Дюбуа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2266854-poyavilos-video-nokauta-v-revanshe-usika-i-dyubua-za-zvanie-absolyutnogo-chempiona-mira/
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