Появилось видео нокаута в реванше Усика и Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира

Вещатель DAZN Boxing на YouTube-канале опубликовал кадры последних секунд титульного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, передает NUR.KZ.

Реванш спортсменов возглавил турнир на лондонском стадионе "Уэмбли". Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно.

В пятом отрезке Усик отправил Дюбуа в нокдаун, а через несколько секунд оформил нокаут благодаря точному и сильному левому боковому удару в голову.

Финальные моменты поединка начинаются в видеообзоре от DAZN с отметки 2:15.

38-летний украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Ранее он владел этим титулом и в первом тяжелом дивизионе.

До этого Усик и Дюбуа проводили бой в августе 2023 года. Тогда украинец тоже победил нокаутом, но в девятом раунде.

После реванша Усик не сдержал слез, а затем высказался о возможном следующем сопернике. С заявлением после поражения выступил и Дюбуа.

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