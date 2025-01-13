Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри сделал заявление о завершении карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт британца.

Спортсмен разместил видеоролик, на котором объявил о своем решении.

"Всем привет! Я собираюсь сделать это коротко и ясно. Хочу объявить о своем уходе из бокса. Это было потрясающе. Я наслаждался каждой минутой", — сказал Фьюри.

Также британец сопроводил пост текстом.

"Спасибо всем, кто помогал на этом пути! Счастливого нового года. Иисус — король! Сейчас и навсегда", — написал Фьюри.

Британцу 36 лет, на профессиональном ринге он одержал 34 победы при двух поражениях и одной ничьей и владел несколькими чемпионскими поясами в тяжелом весе. В последних двух боях Фьюри решениями судей уступил украинцу Александру Усику.

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