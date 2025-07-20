Дюбуа сделал заявление после второго поражения нокаутом от Усика

Британский профессиональный боксер Даниэль Дюбуа прокомментировал свое выступление в титульном бою с украинцем Александром Усиком, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены возглавили турнир на лондонском стадионе "Уэмбли". Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и вновь стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Ранее соперники бились в августе 2023 года, и тогда украинец финишировал британца в девятом отрезке.

"Что ж, должен отдать ему должное, — заявил Дюбуа на ринге. — Со своей стороны я выложился по полной. Это был просто один день. Вероятно, что-то я мог сделать лучше, но заслуги этого человека [Усика] неоспоримы. Я еще вернусь".

Британец отметил, что был полностью сфокусирован в минувшем бою.

"Я дрался, пытался взвинчивать темп раунд за раундом, но в итоге имеем что имеем. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Я сделал все, что мог. Предстоит поработать над ошибками, чтобы вернуться", — заключил Дюбуа.

На счету 27-летнего британца теперь три досрочных поражения. Также он одержал 22 победы (21 — нокаутами).

Сам Усик после боя не сдержал слез, а затем высказался о возможном следующем сопернике. Кроме того, к абсолютному чемпиону мира обратился президент Украины Владимир Зеленский.

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