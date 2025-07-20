Усик не сдержал слез после второй победы над Дюбуа
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Украинский профессиональный боксер Александр Усик эмоционально отреагировал на свою победу в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов возглавило турнир на лондонском стадионе "Уэмбли". Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).
После того, как судья зафиксировал результат, украинец победно вскинул руки вверх, а затем опустился на колени и заплакал. К нему подбежали члены команды и отпраздновали победу.
Затем Усик пришел в угол Дюбуа и поблагодарил соперника, а также его тренеров и представителей. В интервью после боя украинец также коротко обратился к британцу.
"Бро, извини, это спорт. Моим людям нужна была эта победа", — заявил Усик.
Ранее украинец и британец встречались в августе 2023 года. Тогда Усик оформил нокаут в девятом раунде.
Всего на профессиональном ринге абсолютный чемпион мира выиграл все 24 боя, из них 15 — досрочно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2266842-usik-ne-sderzhal-slez-posle-vtoroy-pobedy-nad-dyubua/
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