Зеленский обратился к Усику, который вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале прокомментировал достижение Александра Усика, вернувшего себе титул абсолютного чемпиона мира по боксу, передает NUR.KZ.

Спортсмен выступил в главном поединке турнира на лондонском стадионе "Уэмбли". Усик в пятом раунде нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Также он владел этим титулом в первой тяжелой категории.

"Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Благодарю за силу, вдохновение, которые ты даешь всей стране каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой — с Украиной в сердце. Поздравляю с победой — тебя, страну и всех, кто болел", — написал Зеленский.

Напомним, сам Усик по окончании поединка с Дюбуа не смог сдержать слез. В активе 38-летнего украинца теперь победы во всех 24 профессиональных боях, 15 из них — нокаутами.

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