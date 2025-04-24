"До сих пор не получила квартиру за бронзу на Олимпиаде": на заявления Назым Кызайбай ответили в акимате

Казахстанская боксерша Назым Кызайбай заявила, что до сих пор не получила премию и квартиру от государства за бронзу на Олимпиаде. В акимате Алматы прокомментировали заявление спортсменки, передает NUR.KZ.

В акимате Алматы напомнили, что 11 августа 2024 года в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры. Спортсмены из Алматы достойно представили Казахстан, завоевав ряд медалей и укрепив спортивную репутацию страны на международной арене.

После, 20 августа 2024 года, в акимате Алматы состоялась торжественная встреча с олимпийскими призерами. В рамках мероприятия спортсменам были вручены денежные сертификаты, ключи от автомобилей, а также сертификаты на получение жилья. Денежные призы и автомобили от акимата Алматы были переданы в день встречи.

"Что касается предоставления жилья, сертификат, врученный призерам, является первым этапом в механизме обеспечения титулованных спортсменов квартирами. После вручения сертификатов была запущена процедура приобретения жилья. Этот процесс включает в себя формирование отдельного бюджета и проведение всех необходимых государственных закупочных процедур - от объявления конкурса до заключения договоров. Указанные процедуры строго регламентированы законодательством и требуют определенного времени.

9 января 2025 года все юридические и закупочные процедуры были завершены. Для обеспечения комфортных условий проживания для спортсменов был начат ремонт в чистовой отделке.

На сегодня во всех квартирах завершены ремонтные работы. Сотрудники Управления спорта находятся на связи с каждым призером и индивидуально согласовывают дату вручения ключей. Ключи от квартир будут вручены призерам заместителем акима города Алматы", - заверили в ведомстве.

В акимате добавили, что вопрос выплаты призовых находится в компетенции Министерства туризма и спорта Казахстана.

Корреспондент NUR.KZ обратился за дополнительным комментарием в Министерство туризма и спорта. Конкретно по Назым Кызайбай комментарий в ведомстве давать не стали, но сослались на постановление правительства о премировании призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, которое было принято накануне, 23 апреля.

"Правительство Республики Казахстан приняло постановление о награждении чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года которые прошли в Париже. Данный шаг реализуется во исполнение поручений главы государства.

Постановление подготовлено в соответствии с действующим законодательством и согласовано с компетентными государственными органами. Документом предусмотрено государственное вознаграждение спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения на международной арене.

Порядок и размеры выплат устанавливаются в соответствии с ранее утвержденными нормативами", - отмечается в тексте документа.

Накануне Назым Кызайбай в интервью Tengri Sport рассказала, что пока не получила денежную выплату и квартиру за "бронзу" на Олимпиаде в Париже.

"Премию за бронзу Олимпийских игр, которую государство должно было вручить, это 75 тысяч долларов, еще не отправили, и не вручили и другим спортсменам тоже.

А насчет квартиры сказали, что дадут через полтора-два месяца. Но уже где-то шесть месяцев прошло, и только недавно звонили из управления, сказали, что скоро, когда все спортсмены будут в городе, что их соберут и вручат ключи", - заявила изданию спортсменка.

Напомним, 7 августа двукратная чемпионка мира по боксу казахстанка Назым Кызайбай уступила в полуфинале Олимпиады-2024 и стала бронзовым призером.

Позже стало известно, что машины и сертификаты на квартиры подарили призерам Олимпиады в Алматы.

Уже в марте этого года капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2025 года в Сербии.

Сообщалось, что за победу Кызайбай получит по 100 000 долларов от Международной федерации бокса IBA, под чьей эгидой проводился ЧМ. Также выплаты положены от государства в 15 000 долларов.