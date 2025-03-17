Стало известно, сколько заработали казахстанки на чемпионате мира по боксу

В сербском городе Нише завершился женский чемпионат мира по боксу, на котором национальная сборная Казахстана завоевала шесть медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

На минувшем мировом первенстве в Сербии сборная Казахстана выиграла три золота, два серебра и одну бронзу.

Чемпионками турнира стали Назым Кызайбай, которая покорила ЧМ в рекордный третий раз. Алуа Балкибекова и Аида Абикеева, которые впервые поднялись на первую ступень пьедестала чемпионата мира.

По информации организаторов, за победу они получат по 100 000 долларов от Международной федерации бокса IBA, под чьей эгидой проводился ЧМ.

Также выплаты положены от государства в 15 000 долларов.

В общей сложности чемпионки получат 115 000 долларов США (57,5 млн тенге).

Серебряные медалистки Виктория Графеева и Ельдана Талипова получат 50 000 долларов от IBA и еще 7 000 долларов от государства. В общей сложности 57 000 долларов США (28,5 млн тенге).

Обладательница единственной бронзы в команде Наталья Богданова заработала 25 000 долларов от IBA и 5 000 долларов от государства, итого 30 000 долларов США (15 млн тенге).

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