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Дерби двух казахов состоялось в четвертьфинале чемпионата Азии по боксу

Опубликовано:

Сагындык Тогамбай
Сагындык Тогамбай. Фото: Нургали Жумагазы

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сагындык Тогамбай одержал победу в четвертьфинале чемпионата Азии по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.

Тогамбаю в весовой категории до 92 килограммов противостоял этнический казах из Узбекистана Мадияр Саидрахимов.

На протяжении всего поединка казахстанский боксер сохранял абсолютное лидерство. Во втором раунде Тогамбай даже отправил оппонента в нокдаун. В итоге победа единогласным решением судей досталась представителю сборной Казахстана.

Таким образом, Сагындык Тогамбай стал 18-м боксером национальной команды, который вышел в полуфинал и гарантировал медаль.

Отметим, 23-летний казахстанец является бронзовым призером Азиатских игр-2022 и чемпионата Азии-2022.

Напомним, сегодня завершили выступление на чемпионате Азии Сакен Бибосынов и Мухаммедсабыр Базарбайулы.

Другие казахстанские боксеры Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай пробились в полуфинал и гарантировали себе, как минимум бронзовые медали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197112-derbi-dvuh-kazahov-sostoyalos-v-chetvertfinale-chempionata-azii-po-boksu/

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