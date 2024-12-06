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Чемпион мира из Казахстана победил в жестком поединке и вышел в полуфинал ЧА-2024 по боксу

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Боксер Санжар Ташкенбай
Санжар Ташкенбай. Фото: пресс-служба дирекции развития спорта Республики Казахстан

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай одержал победу в четвертьфинале чемпионата Азии, который в эти дни продолжается в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

В последний день четвертьфинальных поединков от Казахстана выходил биться представитель самого легкого веса до 48 килограммов Санжар Ташкенбай. За путевку в полуфинал он боролся со спортсменом из Таджикистана Мехроном Шафиевым.

С первых секунд боя завязалась упорная борьба. Оба боксера активно действовали в ринге и пытались сократить дистанцию.

Не смотря на усилия таджикского бойца, уже в первом раунде Ташкенбай забрал преимущество на записках у всех судей. До конца поединка прессинг со стороны казахстанца продолжился и оппоненту даже отсчитали нокдаун. В итоге победа единогласным решением судей ушла казахстанскому боксеру.

Таким образом, Санжар Ташкенбай вышел в полуфинал и гарантировал 17-ю медаль Казахстану на чемпионате Азии.

Отметим, 21-летний боксер самого легкого веса является чемпионом мира-2023 и Азии -2022.

Следующими на ринг выйдут Сакен Бибосынов (51кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) и Сагындык Тогамбай (92 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197082-chempion-mira-iz-kazahstana-pobedil-v-zhestkom-poedinke-i-vyshel-v-polufinal-cha-2024-po-boksu/

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