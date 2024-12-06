Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Титулованный казахстанский боксер сенсационно уступил сопернику из Узбекистана на чемпионате Азии-2024

Опубликовано:

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Один из лидеров национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов потерпел поражение в четвертьфинале континентального первенства в тайском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Оппонентом Бибосынова по четвертьфинальному поединку в весовой категории до 51 килограмма был представитель Узекистана Асылбек Джалилов.

Первый раунд в упорном противостоянии забрал узбекский боксер со счетом 3:2. Во втором отрезке казахстанский спортсмен действовал осторожно и ловил оппонента на контратаках, но на записках судей счет был таким 3:2 в пользу Джалилова.

Все решилось в третьем раунде, в котором по мнению судей сильнее был представитель Узбекистана.

Таким образом, Бибосынов завершил выступление на континентальном первенстве и стал второй потерей для мужской сборной Казахстана.

Отметим, 27-летний Бибосынов является одним из самых титулованных боксеров в нынешней сборной. В его активе бронзовая медаль Олимпиады-2020 в Токио. Также, казахстанец становился чемпионом мира в 2021 году в Белграде (Сербия).

Ранее, представитель сборной Казахстана в самом легком весе до 48 килограммов Санжар Ташкенбай вышел в полуфинал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197088-titulovannyy-kazahstanskiy-bokser-sensacionno-ustupil-soperniku-iz-uzbekistana-i-zavershil-vystuplenie-na-chempionate-azii-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie