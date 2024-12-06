Титулованный казахстанский боксер сенсационно уступил сопернику из Узбекистана на чемпионате Азии-2024

Один из лидеров национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов потерпел поражение в четвертьфинале континентального первенства в тайском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.
Оппонентом Бибосынова по четвертьфинальному поединку в весовой категории до 51 килограмма был представитель Узекистана Асылбек Джалилов.
Первый раунд в упорном противостоянии забрал узбекский боксер со счетом 3:2. Во втором отрезке казахстанский спортсмен действовал осторожно и ловил оппонента на контратаках, но на записках судей счет был таким 3:2 в пользу Джалилова.
Все решилось в третьем раунде, в котором по мнению судей сильнее был представитель Узбекистана.
Таким образом, Бибосынов завершил выступление на континентальном первенстве и стал второй потерей для мужской сборной Казахстана.
Отметим, 27-летний Бибосынов является одним из самых титулованных боксеров в нынешней сборной. В его активе бронзовая медаль Олимпиады-2020 в Токио. Также, казахстанец становился чемпионом мира в 2021 году в Белграде (Сербия).
Ранее, представитель сборной Казахстана в самом легком весе до 48 килограммов Санжар Ташкенбай вышел в полуфинал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197088-titulovannyy-kazahstanskiy-bokser-sensacionno-ustupil-soperniku-iz-uzbekistana-i-zavershil-vystuplenie-na-chempionate-azii-2024/