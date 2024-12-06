Махмуд Сабырхан нокаутировал соперника в четвертьфинале и гарантировал медаль чемпионата Азии по боксу

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан вышел в полуфинал чемпионата Азии, который проходит в тайском Чингмае, передает корреспондент NUR.KZ.
На стадии четвертьфинала в весовой категории до 54 килограммов он встречался с боксером из Шри-Ланки Кумаром Джанаят.
Весь поединок прошел под жестким прессингом представителя сборной Казахстана, который несколько раз отправил оппонента в нокдаун. Во втором раунде судьями был засчитан технический нокаут и Сабырхан проходит дальше.
Напомним, ранее Санжар Ташкенбай в весовой категории до 48 килограммов пробился в полуфинал, а Сакен Бибосынов сенсационно уступил узбекскому боксеру и завершил выступление на чемпионате Азии.
Сегодня от сборной Казахстана на ринг также выйдут Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5) и Сагындык Тогамбай (92 кг).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197089-mahmud-sabyrhan-nokautiroval-sopernika-v-chetvertfinale-i-garantiroval-medal-chempionata-azii-po-boksu/