Махмуд Сабырхан нокаутировал соперника в четвертьфинале и гарантировал медаль чемпионата Азии по боксу

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан вышел в полуфинал чемпионата Азии, который проходит в тайском Чингмае, передает корреспондент NUR.KZ.

На стадии четвертьфинала в весовой категории до 54 килограммов он встречался с боксером из Шри-Ланки Кумаром Джанаят.

Весь поединок прошел под жестким прессингом представителя сборной Казахстана, который несколько раз отправил оппонента в нокдаун. Во втором раунде судьями был засчитан технический нокаут и Сабырхан проходит дальше.

Напомним, ранее Санжар Ташкенбай в весовой категории до 48 килограммов пробился в полуфинал, а Сакен Бибосынов сенсационно уступил узбекскому боксеру и завершил выступление на чемпионате Азии.

Сегодня от сборной Казахстана на ринг также выйдут Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5) и Сагындык Тогамбай (92 кг).

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