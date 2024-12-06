Сборная Казахстана понесла третью потерю на чемпионате Азии по боксу

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Мухаммедсабыр Базарбайулы провел первый поединок на континентальном первенстве в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанца по четвертьфинальному поединку в весовой категории до 63,5 с килограммов был хозяин ринга Сомчай Вонгвусан.
По ходу всего поединка Базарбайулы уступал своему оппоненту. Итоговое раздельное судейское решение со счетом 4:1 в пользу тайского боксера.
Таким образом, казахстанский боксер не смог пробиться в полуфинал ЧА-2024.
Ранее, в последний день четвертьфинальных поединков свое выступление на чемпионате Азии завершил Сакен Бибосынов.
Действующие чемпионы мира Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан напротив вышли в полуфинал и гарантировали медали азиатского первенства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197100-sbornaya-kazahstana-ponesla-tretyu-poteryu-na-chempionate-azii-po-boksu/