Первые казахстанские паралимпийцы отправились на Игры-2024

Члены национальной сборной отправились на Паралимпийские игры в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

В первом потоке в столицу Франции вылетели спортсмены, представляющие команды по волейболу сидя, настольному паратеннису и параплаванию. Другие атлеты прибудут в Париж позднее.

Отметим, что сборная Казахстана по волейболу сидя попала на Паралимпиаду впервые за 28 лет. Лицензия в настольном паратеннисе стала для страны первой в истории.

Всего на Паралимпиаде-2024 Казахстан представят 44 атлета в девяти видах спорта. Летние Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Напомним, днем ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов вручил государственный флаг знаменосцам сборной Казахстана на церемонии открытия Паралимпиады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.