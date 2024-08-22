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Первые казахстанские паралимпийцы отправились на Игры-2024

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Паралимпиадаға қатысатын қазақстандық спортшылар
Паралимпиадаға қатысатын қазақстандық спортшылар. Фото: instagram.com/turizm_sport_ministrligi

Члены национальной сборной отправились на Паралимпийские игры в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

В первом потоке в столицу Франции вылетели спортсмены, представляющие команды по волейболу сидя, настольному паратеннису и параплаванию. Другие атлеты прибудут в Париж позднее.

Отметим, что сборная Казахстана по волейболу сидя попала на Паралимпиаду впервые за 28 лет. Лицензия в настольном паратеннисе стала для страны первой в истории.

Всего на Паралимпиаде-2024 Казахстан представят 44 атлета в девяти видах спорта. Летние Игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Напомним, днем ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов вручил государственный флаг знаменосцам сборной Казахстана на церемонии открытия Паралимпиады.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2152111-pervye-kazahstanskie-paralimpiycy-otpravilis-na-igry-2024/

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