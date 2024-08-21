Бектенов вручил государственный флаг сборной Казахстана перед Паралимпиадой-2024

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов встретился с национальной паралимпийской сборной перед Играми-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Мероприятие прошло в здании Паралимпийского тренировочного центра. Бектенов вручил спортсменам государственный флаг Казахстана, который они пронесут на церемонии открытия Игр-2024 в Париже.

Знаменосцами национальной команды будут призер Азиатских Паралимпийских игр, десятикратный победитель чемпионата Казахстана Берик Измаганбетов (волейбол сидя) и победитель чемпионата Казахстана Севда Алиева (пара пулевая стрельба).

"Паралимпийские игры – это не просто спорт, это подтверждение безграничных способностей человека. Ваша сила воли и смелость достойны преклонения. Миллионы людей вдохновляются вашей самоотверженностью и непоколебимым духом, учатся преодолевать жизненные преграды. Наш флаг, который вы сегодня получаете, — это символ единства и победы. Глава государства отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях – почетная задача, большая честь и ответственность. Мы уверены, что вы достойно представите Казахстан на международной арене и привезете домой новые медали", — отметил Бектенов.

Измаганбетов подчеркнул, что спортсмены приложат все усилия, чтобы защитить честь страны. "В наших сердцах любовь к Родине и огромное стремление к победе", — добавил знаменосец.

Алиева отметила, что чувствует поддержку всей страны. "Мы готовы бороться до конца. Обещаем сделать все, чтобы гимн Казахстана звучал гордо на Паралимпийских играх", — сказала спортсменка.

Всего в сборную Казахстана вошли 44 атлета, которые выступят в девяти видах. Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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