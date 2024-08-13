Казахстанскому боксеру подарили коня после Олимпиады в Париже (видео)

Казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы получил в подарок коня - спортсмен похвастался подарком после Олимпиады в соцсетях, передает NUR.KZ.

В профиле в Instagram появилось видео, на котором Мухаммедсабыру вручают коня. Спортсмен также продемонстрировал свои умения в верховой езде.

"Большое спасибо моим друзьям, которые поддерживают меня и при победах, и при поражениях! Из уважения к моему труду, подарили такого скакуна. Даст Бог, это только начало. Вперед", - говорится в описании к ролику.

Напомним, Мухаммедсабыр Базарбайулы выступил на Олимпиаде в Париже в составе сборной Казахстана по боксу в категории до 63,5 кг. Спортсмен дошел до четвертьфинала.

В четвертьфинале он встретился с представителем Грузии Лашой Гурули, который является двукратным бронзовым призером чемпионата мира. Грузинский боксер одержал победу раздельным решением.