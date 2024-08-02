Мухаммедсабыр Базарбайулы остановился в шаге от первой медали Казахстана в боксе на Олимпиаде-2024

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Мухаммедсабыр Базарбайулы завершил выступление на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
В четвертьфинале спортсмен встретился с представителем Грузии Лашой Гурули, который является двукратным бронзовым призером чемпионата мира.
Поединок в весовой категории до 63,5 кг стартовал с быстрого размена. Уже в первом раунде оба спортсмена боксировали открыто. Казахстанец вытягивал соперника на себя, после чего начинал атаки.
Во второй трехминутке Базарбайулы нанес кровавое рассечение Гурули, из-за чего бой был дважды прерван. Но судьи отдали раунд грузинскому спортсмену.
Заключительный отрезок оказался решающим. Трое из пяти судей признали сильнейшим в третьем раунде Гурули, что принесло ему победу раздельным решением.
В случае выхода в полуфинал Базарбайулы гарантировал бы себе как минимум бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2143420-muhammedsabyr-bazarbayuly-ostanovilsya-v-shage-ot-pervoy-medali-kazahstana-v-bokse-na-olimpiade-2024/