Мухаммедсабыр Базарбайулы остановился в шаге от первой медали Казахстана в боксе на Олимпиаде-2024

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Мухаммедсабыр Базарбайулы завершил выступление на летней Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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В четвертьфинале спортсмен встретился с представителем Грузии Лашой Гурули, который является двукратным бронзовым призером чемпионата мира.

Поединок в весовой категории до 63,5 кг стартовал с быстрого размена. Уже в первом раунде оба спортсмена боксировали открыто. Казахстанец вытягивал соперника на себя, после чего начинал атаки.

Во второй трехминутке Базарбайулы нанес кровавое рассечение Гурули, из-за чего бой был дважды прерван. Но судьи отдали раунд грузинскому спортсмену.

Заключительный отрезок оказался решающим. Трое из пяти судей признали сильнейшим в третьем раунде Гурули, что принесло ему победу раздельным решением.

В случае выхода в полуфинал Базарбайулы гарантировал бы себе как минимум бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024.

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