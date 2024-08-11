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Сборная США по баскетболу в 17-й раз выиграла Олимпиаду

Опубликовано:

Американские баскетболисты Леброн Джеймс и Стефен Карри (слева направо)
Леброн Джеймс и Стефен Карри (слева направо). Фото: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Мужская сборная США по баскетболу одержала победу над командой Франции в финале Олимпиады-2024 и обновила собственный рекорд по числу титулов, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающая встреча прошла на "Берси Арене" в Париже. Сборная США выиграла со счетом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Самым результативным в финале стал француз Виктор Вембаньяма, набравший 26 очков. Лучший показатель у американцев в активе Стефена Карри, который заработал 24 очка с помощью восьми точных трехочковых бросков.

Сборная США в 17-й раз стала олимпийским чемпионом в мужском баскетбольном турнире. Это рекордный показатель. Два титула в активе сборной СССР, по одному — у Югославии и Аргентины.

Бронзу Олимпиады-2024 выиграла команда Сербии. В матче за третье место она одержала победу со счетом 93:83 над Германией.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147346-sbornaya-ssha-po-basketbolu-v-17-y-raz-vyigrala-olimpiadu/

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