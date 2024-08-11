Еще одна спортсменка выиграла Олимпиаду-2024 в боксе после гендерного скандала

Представительница Китайского Тайбэя Линь Юйтин, попавшая в гендерный скандал, стала олимпийской чемпионкой по боксу в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В финале весовой категории до 57 килограммов спортсменка разгромила польку Юлию Шеремету. Все пятеро судей отдали каждый из трех раундов Юйтин.

25-летняя тайванька впервые стала олимпийской чемпионкой. Ранее она по два раза побеждала на чемпионатах мира и Азии, брала золото Азиады-2022.

По ходу Олимпиады-2024 Юйтин попала в скандал. Широкий резонанс получили рассуждения о том, что она является трансгендерной персоной. Аналогичные обвинения звучали в адрес алжирки Иман Хелиф, которая выиграла золото в весовой категории до 66 килограммов.

Причиной стала ситуация вокруг отстранения обеих спортсменок от чемпионата мира 2023 года, проводившегося под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Эта организация в том же году стала первой структурой, которую Международный олимпийский комитет (МОК) лишил своего признания.

По заявлениям IBA, у Юйтин и Хелиф в ходе ДНК-тестирования были выявлены XY-хромосомы (стандартная мужская комбинация) и повышенный уровень тестостерона (основной мужской половой гормон). С научной точки зрения такие данные не позволяют со стопроцентной гарантией делать вывод о половой принадлежности человека.

В IBA отмечали, что тесты проводились лабораториями, у которых есть аккредитация Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако в WADA заявили, что не контролирует гендерные исследования и занимается только вопросами в сфере антидопинга.

МОК допустил обеих атлеток до Олимпиады-2024, назвав проведенные тесты произвольными и незаконными. Глава МОК Томас Бах заявлял, что Хелиф и Юйтин имеют женские документы и много лет соревновались с женщинами. По его словам, нет никаких оснований причислять этих спортсменок к трансгендерной или интерсексуальной категории.

Сама Юйтин во время Олимпиады признавалась, что испытывала раздражение от скандальной темы.

"Пусть они говорят разное, но у меня чистая совесть по этому поводу. Интересно, намеренно ли они нападали на меня. Я была сбита с толку. Это было немного смешно", — говорила Юйтин.

До Олимпиады спортсменка рассказывала, что к ней часто возникают подобные вопросы из-за внешности. Юйтин предположила, что на восприятие людей влияют ее рост и прическа.

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