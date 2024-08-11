Томас Бах анонсировал уход с поста главы Международного олимпийского комитета

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на 142-й сессии организации заявил, что покинет свой пост по окончании срока полномочий, передает корреспондент NUR.KZ.

Немец возглавил МОК в сентябре 2013 года. В марте 2021-го он был переизбран на новый четырехлетний срок, который должен стать для него последним в соответствии с Олимпийской хартией. При этом ранее некоторые члены МОК предлагали изменить регламент ради продления полномочий Баха.

"После глубоких размышлений и обширных дискуссий с моей семьей я пришел к выводу, что не должен продлевать свой мандат. Мы все, и особенно я как глава МОК, должны соблюдать высокие стандарты управления, которые задали для себя. Я был среди тех, кто поддерживал ограничение по сроку для должности президента. И сегодня я искренне верю в то, что после 12 лет моей работы лучший шаг — смена лидера", — заявил Бах.

Он добавил, что МОК сталкивается со множеством вызовов и давлением в различных сферах, в том числе политической, экономической и социальной. По его словам, организация должна быть поистине глобальной, отражать разнообразие мира и защищать интересы атлетов. Особое внимание Бах уделил цифровизации жизни и спорта.

"В этом мире с новыми способами мышления и коммуникации я со своим возрастом — не лучший капитан. Новые времена зовут новых лидеров. Я знаю, что этим решением огорчил многих из вас. Но я глубоко убежден, что это в интересах нашего любимого олимпийского движения", — сказал Бах, не сдержав слез.

Выборы нового президента МОК состоятся в марте 2025 года. 70-летний Бах заявил, что готов помогать преемнику при необходимости.

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