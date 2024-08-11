"Отец и дедушка погибли в пожаре": Амир Закиров раскрыл свое послание на Олимпиаде-2024

Первый казахстанский би-бой в истории Олимпийских игр Амир Закиров, выступающий под никнеймом AMIR, рассказал о послании, которое он вложил в свою одежду, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Напомним, казахстанцу удалось дойти до четвертьфинальной стадии соревнований по брейкингу.

После своего выступления на Олимпиаде Закиров поделился личной историей.

"В этот раз я оделся необычно для спортсмена. На моей футболке изображена фотография из моего дома в Рабочем поселке, где я провел детство. К сожалению, пять лет назад там случился пожар, в котором погибли мои отец и дедушка.

Сегодня я надел эту футболку, чтобы показать вместе с моим брейкингом мою семью, мой непростой путь из рабочего поселка. Для меня это было очень важно и, кажется, мне удалось донести этот посыл", - рассказал атлет.

26-летний Амир Закиров является уроженцем Петропавловска. Рабочий поселок – это один из районов на окраине города, о котором рассказал би-бой.

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