Фигурантка гендерного скандала стала олимпийской чемпионкой по боксу

Представительница Алжира Иман Хелиф, попавшая в гендерный скандал, стала чемпионкой Олимпиады-2024 в женском турнире по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.

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В финале весовой категории до 66 килограммов спортсменка разгромила китаянку Ян Лю — чемпионку мира и Азиатских игр. Все пятеро судей отдали каждый из трех раундов Хелиф.

25-летняя алжирка впервые стала олимпийской чемпионкой. Ранее она побеждала на чемпионате Африки и выигрывала серебро мирового первенства в более легкой весовой категории.

По ходу Олимпиады-2024 Хелиф попала в скандал. Широкий резонанс получили рассуждения о том, что она является трансгендерной персоной.

Причиной стала ситуация вокруг отстранения спортсменки от чемпионата мира 2023 года, проводившегося под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Эта организация в том же году стала первой структурой, которую Международный олимпийский комитет (МОК) лишил своего признания.

По заявлениям IBA, у Хелиф и тайваньской спортсменки Линь Юйтин в ходе ДНК-тестирования были выявлены XY-хромосомы (стандартная мужская комбинация) и повышенный уровень тестостерона (основной мужской половой гормон). С научной точки зрения такие данные не позволяют со стопроцентной гарантией делать вывод о половой принадлежности человека.

МОК допустил обеих атлеток до Олимпиады-2024, назвав проведенные тесты произвольными и незаконными. Глава МОК Томас Бах заявлял, что Хелиф и Юйтин имеют женские документы и много лет соревновались с женщинами. По его словам, нет никаких оснований причислять этих спортсменок к трансгендерной или интерсексуальной категории.

С заявлением выступил даже министр молодежи и спорта Алжира Абдеррахман Хаммад. В социальной сети Х он "решительно осудил необоснованные нападки на спортсменку Иман Хелиф".

Отец олимпийской чемпионки называл обвинения в адрес дочери безнравственными. Он демонстрировал предполагаемое свидетельство о рождении Хелиф, где указан женский пол. Также мужчина показывал детские фото спортсменки.

Сама Хелиф после одной из побед на Играх-2024 заявила, что хочет сказать всему миру, что является женщиной. Она также прямо отрицала трансгендерный переход, который официально запрещен в Алжире.

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