Геннадий Головкин принял участие в церемонии награждения призеров Олимпиады-2024

Глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК) Геннадий Головкин поучаствовал в церемонии награждения на Играх-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Функционеру предоставилась возможность наградить призеров в женском боксерском турнире в весовой категории до 50 килограммов. Головкин был приглашен для участия в церемонии Международным олимпийским комитетом (МОК).

Медали спортсменкам вручал член МОК Дэвид Хаггерти. Головкин передавал девушкам подарочные коробки, внутри которых находится плакат Олимпиады-2024, разработанный французским художником-сюрреалистом Уго Гаттони.

Примечательно, что среди призеров в этой весовой категории была и Назым Кызайбай. Казахстанка получила бронзовую медаль через три дня после своего заключительного поединка на Олимпиаде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.