Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Геннадий Головкин принял участие в церемонии награждения призеров Олимпиады-2024

Опубликовано:

Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: Ben McShane/Getty Images

Глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК) Геннадий Головкин поучаствовал в церемонии награждения на Играх-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Функционеру предоставилась возможность наградить призеров в женском боксерском турнире в весовой категории до 50 килограммов. Головкин был приглашен для участия в церемонии Международным олимпийским комитетом (МОК).

Медали спортсменкам вручал член МОК Дэвид Хаггерти. Головкин передавал девушкам подарочные коробки, внутри которых находится плакат Олимпиады-2024, разработанный французским художником-сюрреалистом Уго Гаттони.

Примечательно, что среди призеров в этой весовой категории была и Назым Кызайбай. Казахстанка получила бронзовую медаль через три дня после своего заключительного поединка на Олимпиаде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2147163-gennadiy-golovkin-prinyal-uchastie-v-nagrazhdenii-prizerov-olimpiady-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie