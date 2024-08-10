Узбекистанские боксеры выиграли два золота Олимпиады-2024 за один вечер

Сборная Узбекистана пополнила коллекцию наград летних Олимпийских игр 2024 года в Париже двумя золотыми медалями в боксе, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на 10 августа по казахстанскому времени прошло четыре финала в этом виде спорта. В двух из них бились узбекистанцы, оба одержали победы.

Асадхужа Муйдинхужаев в решающем поединке весовой категории до 71 килограмма одолел мексиканца Марко Алонсо Верде Альвареса единогласным решением судей. Узбекистанец стал чемпионом на дебютной для себя Олимпиаде.

Лазизбек Муллажонов в финале весовой категории до 92 килограммов разгромил азербайджанца кубинского происхождения Лорена Альфонсо. Все пятеро судьей отдали каждый из трех раундов узбекистанцу, для которого Олимпиада-2024 также была дебютной.

В субботу за золото также поборются боксеры Баходир Джалолов (свыше 92 кг) и Абдумалик Халоков (до 57 кг). Пока в активе сборной Узбекистана три медали высшей пробы в этом виде спорта на Играх-2024. Ранее двукратным олимпийским чемпионом стал Хасанбой Дусматов.

Также золото Узбекистану на Играх в Париже принесли дзюдоистка Диера Келдиерова и таеквондист Улугбек Рашитов.

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