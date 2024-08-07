Сборная США по баскетболу разгромила Бразилию и вышла в полуфинал Олимпиады в Париже

В среду определились все участники полуфинальной стадии баскетбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Сборная США разгромила команду Бразилии в заключительной паре четвертьфинала Олимпиады со счетом 122:87. Американцы одержали победу в первой, второй и четвертой четверти. Бразильцам удалось вырвать победу лишь в третьем отрезке (33:21, 30:15, 31:35, 28:16).

Остальные матчи 1/4 финала олимпийского турнира по баскетболу в Париже завершились следующим образом:

Германия – Греция 76:63;

Сербия – Австралия 95:90;

Франция – Канада 82:73.

В первой полуфинальной паре команда Франции встретится со сборной Германии, матч состоится 8 августа в 20:30.

США поборется за выход в финал с Сербией в полночь с 8 на 9 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.