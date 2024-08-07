Самый титулованный борец в истории Олимпийских игр завершил карьеру после золота в Париже-2024

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес выиграл Олимпиаду-2024 в Париже и объявил о завершении карьеры, передает корреспондент NUR.KZ.
В ночь на среду по казахстанскому времени спортсмен провел финальную схватку в весовой категории до 130 килограммов. Лопес Нуньес одержал победу со счетом 6:0 над чилийцем Ясмани Акостой и выиграл золото.
После поединка 41-летний кубинец отпраздновал триумф со своими тренерами, а затем снял борцовки, поцеловал их и положил в центр ковра. Это символический жест завершения карьеры.
Лопес Нуньес — единственный пятикратный олимпийский чемпион в истории греко-римской и вольной борьбы. Ранее никто в любом виде спорта не брал личное золото в одной дисциплине на пяти подряд Олимпиадах.
Кубинец становился лучшим в наиболее тяжелой категории на всех Играх с Пекина-2008 до Парижа-2024. Также в его активе пять титулов чемпиона мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145472-samyy-titulovannyy-borec-v-istorii-olimpiyskih-igr-zavershil-kareru-posle-zolota-v-parizhe-2024/