Самый титулованный борец в истории Олимпийских игр завершил карьеру после золота в Париже-2024

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес выиграл Олимпиаду-2024 в Париже и объявил о завершении карьеры, передает корреспондент NUR.KZ.

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В ночь на среду по казахстанскому времени спортсмен провел финальную схватку в весовой категории до 130 килограммов. Лопес Нуньес одержал победу со счетом 6:0 над чилийцем Ясмани Акостой и выиграл золото.

После поединка 41-летний кубинец отпраздновал триумф со своими тренерами, а затем снял борцовки, поцеловал их и положил в центр ковра. Это символический жест завершения карьеры.

Лопес Нуньес — единственный пятикратный олимпийский чемпион в истории греко-римской и вольной борьбы. Ранее никто в любом виде спорта не брал личное золото в одной дисциплине на пяти подряд Олимпиадах.

Кубинец становился лучшим в наиболее тяжелой категории на всех Играх с Пекина-2008 до Парижа-2024. Также в его активе пять титулов чемпиона мира.

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