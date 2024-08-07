Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Самый титулованный борец в истории Олимпийских игр завершил карьеру после золота в Париже-2024

Опубликовано:

Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес
Михаин Лопес Нуньес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес выиграл Олимпиаду-2024 в Париже и объявил о завершении карьеры, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в боксе

В ночь на среду по казахстанскому времени спортсмен провел финальную схватку в весовой категории до 130 килограммов. Лопес Нуньес одержал победу со счетом 6:0 над чилийцем Ясмани Акостой и выиграл золото.

После поединка 41-летний кубинец отпраздновал триумф со своими тренерами, а затем снял борцовки, поцеловал их и положил в центр ковра. Это символический жест завершения карьеры.

Лопес Нуньес — единственный пятикратный олимпийский чемпион в истории греко-римской и вольной борьбы. Ранее никто в любом виде спорта не брал личное золото в одной дисциплине на пяти подряд Олимпиадах.

Кубинец становился лучшим в наиболее тяжелой категории на всех Играх с Пекина-2008 до Парижа-2024. Также в его активе пять титулов чемпиона мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145472-samyy-titulovannyy-borec-v-istorii-olimpiyskih-igr-zavershil-kareru-posle-zolota-v-parizhe-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie