Казахстанская чемпионка мира по легкой атлетике Нора Джеруто стала девятой на Олимпиаде-2024

Первая чемпионка мира по легкой атлетике в истории Казахстана Нора Джеруто не попала на пьедестал Олимпиады-2024 в беге на 3000 метров с препятствиями, передает корреспондент NUR.KZ.

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Финал в этой дисциплине состоялся в ночь на среду по времени Астаны. Джеруто преодолела дистанцию за 9 минут 8,97 секунды, что стало для нее лучшим результатом сезона. На финише казахстанка заняла девятое место.

Победу с олимпийским рекордом (8:52,76) одержала представительница Бахрейна Уинфред Яви. Серебро выиграла угандийка Перут Чемутай (+0,58 секунды), бронзу — кенийка Фаит Черотич (+2,39).

Еще одна представительница Казахстана в этой дисциплине Дэйзи Джепкемей не смогла квалифицироваться в финал через предварительный забег. Она еще будет стартовать на дистанции 10000 метров, а Джеруто завершила свое выступление на Олимпиаде-2024.

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