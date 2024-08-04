Джокович обыграл Алькараса и впервые стал олимпийским чемпионом

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в финале летней Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмены встретились в решающем матче мужского одиночного разряда. Перед Олимпиадой Джокович занимал второе место в мировом рейтинге, Алькарас — третье.
В финале серб одержал победу в двух сетах, оба из которых завершились на тай-брейках. Итоговый счет — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Соперники провели на грунтовом корте "Ролан Гаррос" 2 часа 51 минуту.
После победы Джокович не сдержал слез и прошел на трибуны к своим родным и близким, с которыми отпраздновал успех. Для 37-летнего серба это первое золото Олимпиады в карьере. Ранее он выиграл бронзу в одиночном разряде в Пекине-2008.
Алькарас стал серебряным призером на своей дебютной Олимпиаде. Бронзу в Париже-2024 выиграл итальянец Лоренцо Музетти.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2144371-dzhokovich-obygral-alkarasa-i-vpervye-stal-olimpiyskim-chempionom/