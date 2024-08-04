Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в финал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай
Нурбек Оралбай. Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

Представитель сборной Казахстана по боксу Нурбек Оралбай одержал третью победу на Олимпиаде-2024 и поборется за золото Игр, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен в воскресенье провел полуфинальный поединок в весовой категории до 80 килограммов. Его соперником выступил доминиканец Хавьер Пиналес.

Оралбай забрал каждый из трех раундов со счетом 3:2. В итоге он одержал победу раздельным решением судей (3:2), которая стала для него третьей на Олимпиаде-2024. Казахстанец пробился в финал, где поспорит за золото с украинцем Александром Хижняком или кубинцем Арленом Лопесом.

Таким образом, Оралбай выиграет как минимум серебряную медаль в Париже. Ранее он становился чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Азии.

Еще одну медаль Олимпиады-2024 в боксе Казахстану гарантировала Назым Кызайбай. Ей предстоит выступить в полуфинале Игр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2144337-kazahstanskiy-bokser-nurbek-oralbay-vyshel-v-final-olimpiady-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie