Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в финал Олимпиады-2024

Представитель сборной Казахстана по боксу Нурбек Оралбай одержал третью победу на Олимпиаде-2024 и поборется за золото Игр, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен в воскресенье провел полуфинальный поединок в весовой категории до 80 килограммов. Его соперником выступил доминиканец Хавьер Пиналес.
Оралбай забрал каждый из трех раундов со счетом 3:2. В итоге он одержал победу раздельным решением судей (3:2), которая стала для него третьей на Олимпиаде-2024. Казахстанец пробился в финал, где поспорит за золото с украинцем Александром Хижняком или кубинцем Арленом Лопесом.
Таким образом, Оралбай выиграет как минимум серебряную медаль в Париже. Ранее он становился чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата Азии.
Еще одну медаль Олимпиады-2024 в боксе Казахстану гарантировала Назым Кызайбай. Ей предстоит выступить в полуфинале Игр.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2144337-kazahstanskiy-bokser-nurbek-oralbay-vyshel-v-final-olimpiady-2024/