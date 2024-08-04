Чемпион Азии стартовал в борьбе за финал Олимпиады-2024 в стрельбе из скорострельного пистолета

Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин стартовал в квалификации личного турнира по стрельбе из скорострельного пистолета с 25 метров, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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В первом этапе в 8-секундной серии казахстанец набрал 98 баллов. Далее он выбил 99 очков за шесть секунд, 96 – за четыре секунды. Его средний балл составил 9.767, а общая промежуточная сумма – 293 балла.

Таким образом, Чирюкин занял шестое место в общем зачете первого выступления в квалификации к финалу олимпийского турнира в столице Франции.

Второй отборочный раунд также пройдет сегодня, 4 августа. Старт запланирован на 16:00 по казахстанскому времени. В финал выходят спортсмены из топ-6 по итогам двух раундов.

Напомним, что казахстанец является действующим чемпионом Азии. Ему удалось завоевать золотую медаль континентального лицензионного турнира, который проходил в Индонезии в январе текущего года.

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